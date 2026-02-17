Форма поиска по сайту

17 февраля, 23:15

Общество

До минус 20 градусов похолодает в Москве в ночь на 18 февраля

В ночь на 18 февраля в столице похолодает до минус 20 градусов, по области – до минус 26. Таким образом, ночь на среду станет одной из самых холодных с начала года. Синоптики сообщили, что 19-го числа погода начнет меняться, циклон затянет небо облаками, принесет очередную порцию снега. За сутки высота снежного покрова может вырасти на 10–15 см.

В ЦОДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на авто. В ближайшие 2 дня возможны локальные ограничения движения, ухудшение условий из-за гололедицы и снегопада. Водители рискуют не только временем, но и безопасностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидео

