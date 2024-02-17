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17 февраля, 14:15

Общество

Городские службы столицы в усиленном режиме ликвидируют последствия рекордного снегопада

Городские службы столицы в усиленном режиме ликвидируют последствия рекордного снегопада

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Около 0 градусов и мокрый снег ожидаются в Москве 17 февраля

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Синоптики пообещали мокрый снег и порывистый ветер в субботу, 17 февраля

Столичные коммунальщики продолжают в усиленном режиме очищать город от снега

Коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме. Повсеместно очищают от снега улицы, тротуары и дороги. Особое внимание уделяют территориям у станций метро, МЦК, автобусных остановок. Чистят и крыши жилых домов. Во дворах также идет вывоз снега.

Тем временем, как сообщают синоптики, температура воздуха в столице продолжит подниматься. 18 февраля ожидается около 0 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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