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17 февраля, 12:15

Общество

Синоптики пообещали мокрый снег и порывистый ветер в субботу, 17 февраля

Синоптики пообещали мокрый снег и порывистый ветер в субботу, 17 февраля

Столичные коммунальщики продолжают в усиленном режиме очищать город от снега

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По прогнозам синоптиков, 17 февраля в Москве возможны осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров зафиксируются на отметке около 0 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Тем временем коммунальные службы продолжают расчищать дорожно-уличную сеть столицы. Как подсчитали специалисты, за эту зиму в городе выпало уже 2,5 метра снега. Нормой для этого периода принято считать полтора метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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