Синоптики пообещали мокрый снег и порывистый ветер в субботу, 17 февраля

По прогнозам синоптиков, 17 февраля в Москве возможны осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров зафиксируются на отметке около 0 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Тем временем коммунальные службы продолжают расчищать дорожно-уличную сеть столицы. Как подсчитали специалисты, за эту зиму в городе выпало уже 2,5 метра снега. Нормой для этого периода принято считать полтора метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.