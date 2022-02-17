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Новости

17 февраля, 13:15

общество

Москвичей призвали к осторожности из-за ветра, дождя и мокрого снега

Москвичей призвали к осторожности из-за ветра, дождя и мокрого снега

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На Москву надвигается циклон "Иления"

В четверг, 17 февраля, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь и мокрый снег.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.

Непогоду в Москву принес циклон "Иления". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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