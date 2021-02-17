Жители столичного региона заметили, что в магазинах стало меньше продуктов

В соцсетях появились фото и видео с полупустыми полками в столичных магазинах. В некоторых из них мало овощей и фруктов, а также скромный выбор молочных продуктов.

По одной из версий, во всем виновата непогода – из-за снегопада грузовики не могли вовремя доставить товары. Фуры выезжали на свежий снег, буксовали и блокировали проезд транспорта.

За время снегопада дорожный патруль ПДД отбуксировал более тысячи фур, эвакуаторы вытащили из снега 137 грузовиков. Сейчас дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, ситуация в городе практически стабилизировалась. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.