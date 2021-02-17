Депутаты предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья

17 февраля, 14:15
Материнский капитал предложили разрешить тратить на ремонт жилья. Такую идею озвучили депутаты на встрече президента с главами фракций. Владимир Путин обещал подумать над этим предложением.
В ходе встречи глава государства отметил, что в России часты случаи мошенничества при обналичивании маткапитала. По словам президента, чем больше вариантов использования этой субсидии – тем больше вариантов махинаций. "Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", – заключил Путин.
Еще одной инициативой парламентариев стало введение продовольственных сертификатов для малоимущих. Владимир Путин посчитал это возможным и отметил, что уже давал поручение правительству обсудить этот вопрос. При этом он подчеркнул, что сейчас идея с сертификатами не так актуальна, как была в разгар эпидемии.
Кроме того, на встрече коснулись и темы дополнительных выплат женщинам за отказ от аборта. Президент назвал этот вопрос тяжелым. По его словам, побуждать сохранять беременность следует другими средствами.
Также говорили и о безработице, и, по словам президента ситуация исправляется. Тем не менее, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень. В марте 2020 года безработица составляла почти пять 5%. Пик был в августе, когда безработица выросла до 6,4%, и только к концу года она стала понижаться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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