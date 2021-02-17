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Москва 24

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Общество

17 февраля, 14:15

Депутаты предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья

общество экономика власть видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Материнский капитал предложили разрешить тратить на ремонт жилья. Такую идею озвучили депутаты на встрече президента с главами фракций. Владимир Путин обещал подумать над этим предложением.

В ходе встречи глава государства отметил, что в России часты случаи мошенничества при обналичивании маткапитала. По словам президента, чем больше вариантов использования этой субсидии – тем больше вариантов махинаций. "Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", – заключил Путин.

Еще одной инициативой парламентариев стало введение продовольственных сертификатов для малоимущих. Владимир Путин посчитал это возможным и отметил, что уже давал поручение правительству обсудить этот вопрос. При этом он подчеркнул, что сейчас идея с сертификатами не так актуальна, как была в разгар эпидемии.

Кроме того, на встрече коснулись и темы дополнительных выплат женщинам за отказ от аборта. Президент назвал этот вопрос тяжелым. По его словам, побуждать сохранять беременность следует другими средствами.

Также говорили и о безработице, и, по словам президента ситуация исправляется. Тем не менее, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень. В марте 2020 года безработица составляла почти пять 5%. Пик был в августе, когда безработица выросла до 6,4%, и только к концу года она стала понижаться. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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