Из Москвы увезли более 12 миллионов кубометров снега

Коммунальщики освобождают столицу из снежного плена. Из города уже вывезли более 12 миллионов кубометров снега, и уборка еще идет.

Как расчищали дворы все эти дни? И много ли было ДТП? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.