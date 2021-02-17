Эксперты рассказали, как выбрать патчи для лица

Утро многих современных девушек начинается с увлажняющих патчей. Сколько на самом деле их можно держать на лице?

Какие лучше: гидрогелиевые, тканевые или коллагеновые? И так ли они безопасны? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.