Москвичам рассказали о различиях вакцины "КовиВак" от предыдущих

Третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак" могут начать применять уже в марте. В настоящее время специалисты переходят к третьей фазе испытаний препарата.

В центре имени Чумакова, где разработали "КовиВак", говорят, что их вакцина полностью имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом, поэтому антитела вырабатываются точно так же, как при перенесенной болезни. В эффективности препарата его создатели не сомневаются.

Подробнее о том, чем третья российская вакцина "КовиВак" отличается от двух предыдущих ​​– в сюжете телеканала Москва 24.