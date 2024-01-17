Новый снегопад ожидается в Москве во второй половине 18 января

Новый сильный снегопад надвигается на Москву – он начнется во второй половине 18 января. Как отметили синоптики, в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

В Москве в среду, 17 января, ожидаются облачная погода и кратковременный снег, при этом температура снова упала ниже климатической нормы. Однако в течение суток температура будет быстро повышаться, на фоне потепления начнутся метели.

Подробнее о том, как будет меняться погода в среду и четверг, – в эфире телеканала Москва 24.