Роспотребнадзор сообщил о напряженной ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остается напряженной. По данным столичного Роспотребнадзора, на прошлой неделе регистрировался рост показателей во всех возрастных группах.

В ведомстве объяснили это завершением каникул и увеличением числа обращений к врачам после праздников. В Роспотребнадзоре рекомендовали москвичам носить маски в общественных местах, а также чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

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