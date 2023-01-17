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17 января, 18:30

Общество

Роспотребнадзор сообщил о напряженной ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор сообщил о напряженной ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

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Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остается напряженной. По данным столичного Роспотребнадзора, на прошлой неделе регистрировался рост показателей во всех возрастных группах.

В ведомстве объяснили это завершением каникул и увеличением числа обращений к врачам после праздников. В Роспотребнадзоре рекомендовали москвичам носить маски в общественных местах, а также чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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