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16:45

Общество

Новости часа: жителей столицы предупредили мокром снеге и гололедице до 18 января

Новости часа: жителей столицы предупредили мокром снеге и гололедице до 18 января

Синоптики заявили об усилении ветра в Москве вечером 17 января

Сильный ветер ожидается в Москве вечером 17 января

Танцевальный флешмоб в стиле диско прошел на катке ВДНХ

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Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в ближайшие часы пообщели сильный ветер, мокрый снег и гололедицу. Предупреждение действует до утра 18 января, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Посетителей и сотрудников эвакуировали из "Леруа Мерлен" на территории ЗИЛа. На место приехали спасатели, рассказали очевидцы.

Платежная система "Мир" не откажется от кешбэков с 31 января, закончатся только некоторые программы. Об этом заявила компания.

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