Новости часа: жителей столицы предупредили мокром снеге и гололедице до 18 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в ближайшие часы пообщели сильный ветер, мокрый снег и гололедицу. Предупреждение действует до утра 18 января, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Посетителей и сотрудников эвакуировали из "Леруа Мерлен" на территории ЗИЛа. На место приехали спасатели, рассказали очевидцы.

Платежная система "Мир" не откажется от кешбэков с 31 января, закончатся только некоторые программы. Об этом заявила компания.