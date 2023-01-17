16:45Общество
Новости часа: жителей столицы предупредили мокром снеге и гололедице до 18 января
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в ближайшие часы пообщели сильный ветер, мокрый снег и гололедицу. Предупреждение действует до утра 18 января, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
Посетителей и сотрудников эвакуировали из "Леруа Мерлен" на территории ЗИЛа. На место приехали спасатели, рассказали очевидцы.
Платежная система "Мир" не откажется от кешбэков с 31 января, закончатся только некоторые программы. Об этом заявила компания.