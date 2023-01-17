"Актуальный репортаж": в РФ возникли сложности с ремонтом машин по полису ОСАГО

В России стало сложно отремонтировать машину по полису ОСАГО. По данным СМИ, теперь убытки компенсируют чаще всего деньгами, однако не всем хватает средств на нужный ремонт. Детали подорожали, и не все нужные элементы есть в наличии.

Как считают некоторые эксперты, ситуация может измениться, если поставщики запчастей улучшат логистику, нарастят количество деталей, которые завозят по параллельному импорту, и тем самым спровоцируют снижение цен. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.