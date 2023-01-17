Спецназ Росгвардии провел учения на юргинском танковом полигоне в Кузбассе. Бойцы отрабатывали действия по уничтожению бронированной техники, а также захватывали опорные пункты условного противника.

Свои навыки оттачивали и минометные расчеты. Они провели стрельбу на максимальную дальность, корректируя огонь с помощью беспилотников. Это стандартные тактические учения, однако в этом году подготовку вели с учетом полученного опыта в зоне проведения СВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.