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Общество

Спецназ Росгвардии провел учения на юргинском танковом полигоне в Кузбассе

Спецназ Росгвардии провел учения на юргинском танковом полигоне в Кузбассе

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Спецназ Росгвардии провел учения на юргинском танковом полигоне в Кузбассе. Бойцы отрабатывали действия по уничтожению бронированной техники, а также захватывали опорные пункты условного противника.

Свои навыки оттачивали и минометные расчеты. Они провели стрельбу на максимальную дальность, корректируя огонь с помощью беспилотников. Это стандартные тактические учения, однако в этом году подготовку вели с учетом полученного опыта в зоне проведения СВО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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