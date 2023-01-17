Сергей Шойгу приехал с проверкой в штаб группировки войск "Восток", которая выполняет задачи в зоне СВО. О текущей обстановке министру обороны доложил командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Министр обороны обратил внимание, как обеспечены подразделения, как идут фортификационные работы и насколько безопасно размещение личного состава в полевых условиях. Министр также проверил, как работают медицинские и тыловые подразделения оборонного ведомства.

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