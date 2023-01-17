Минфин РФ предложил передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС

Минфин РФ предложил не уничтожать конфискат, изъятый по административным делам. Идея представителей ведомства состоит в том, чтобы передавать конфискованные товары легкой промышленности в пользу Минобороны или МЧС. Список предметов и условия передачи установит правительство.

Законопроект уже поддержали в Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ, Росимуществе и МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.