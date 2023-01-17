Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Общество

Минфин РФ предложил передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС

Минфин РФ предложил передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС

Роспотребнадзор получил почти 5 тыс вопросов по горячей линии в новогодние каникулы

"Утро": три градуса мороза ожидается в столице 17 января

Страховые компании стали чаще предлагать автомобилистам выплаты вместо ремонта по ОСАГО

Новости последнего часа: Украина закупила почти 1 600 дронов за 7 месяцев

Москвичей предупредили о гололедице

"Мой район. Навигатор": график движения поездов изменится на МЦК 21 января

Отражение атаки дронов в Севастополе и распространение гриппа В

Новости часа: СК РФ возбудил дело после крушения самолета с россиянами в Непале

Руководитель Гидрометцентра объяснил причины оттепели на Крещение

Минфин РФ предложил не уничтожать конфискат, изъятый по административным делам. Идея представителей ведомства состоит в том, чтобы передавать конфискованные товары легкой промышленности в пользу Минобороны или МЧС. Список предметов и условия передачи установит правительство.

Законопроект уже поддержали в Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ, Росимуществе и МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика