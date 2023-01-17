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Общество

Роспотребнадзор получил почти 5 тыс вопросов по горячей линии в новогодние каникулы

Роспотребнадзор получил почти 5 тыс вопросов по горячей линии в новогодние каникулы

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Роспотребнадзор получил почти пять тысяч вопросов о продуктах по горячей линии в пик подготовки к новогоднему застолью и Рождеству. Ведомство открывало горячую линию в период с 19 декабря по 8 января.

Отмечается, что граждане спрашивали о качестве и безопасности товаров. Свыше тысячи вопросов касались хранения и продажи продуктов. Также ведомство приняло более 300 жалоб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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