В Москву пришел мощный и продолжительный снегопад.

Кроме того, в столице действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Ветер также усиливается, синоптики предупреждают о порывах в 17 метров в секунду.

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