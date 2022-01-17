20:45
Депутаты предложили для педофилов пожизненный срок, независимо от возраста их жертв. Парламентарии поддержали соответствующие поправки в законодательство.
Уточняется, что на сегодняшний день самое суровое наказание грозит, если пострадавший ребенок не достиг 14 лет.
Законопроект о пожизненном заключении за педофилию внесли в Госдуму в сентябре 2021 года. Предлагают также пожизненно сажать, если преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних. А также в тех случаях, если кроме сексуального насилия над ребенком педофил совершил другие тяжкие или особо тяжкие преступления.
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