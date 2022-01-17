Москвичам рассказали о погоде в столице 17 января

Многие районы Москвы уже заметает, а ветер местами может усиливаться до 18 метров в секунду. По словам синоптиков, на этой неделе будет несколько очень снежных дней. Жителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что период с понедельника по вторник станет самым теплым на этой неделе: температура днем будет -2–3 градуса, а период со среды по четверг станет самым холодным: ночью температура составит -13–14 градусов.

О том, надолго ли пришел очередной снегопад? И какой будет погода на этой неделе?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.