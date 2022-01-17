Первые случаи заражения "Омикроном" выявлены в ряде регионов РФ

Первые случаи заражения "Омикрон"-штаммом зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Новгородской области и Крыму. Значительный рост заболевших новой разновидностью коронавируса ожидается по всей стране, в том числе и в Москве.

В столичных поликлиниках стало больше дежурных врачей, разворачиваются ковидные госпитали.

По словам ученых, распространение нового штамма выше, чем у "Дельты". В ЮАР каждый день диагностируют именно "Омикрон". То же самое в Японии, Австралии, Израиле и США. Максимальные значения – во Франции, Германии, Великобритании. Чтобы обезопасить себя и свое окружение, врачи продолжают настаивать на вакцинации.

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