Максимум по заболевшим COVID-19 обновился в Санкт-Петербурге

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Санкт-Петербурге 17 января обновился максимум заболевших коронавирусом за пандемию. В городе уже 4 132 новых случая за сутки.

По словам властей, к такой ситуации они готовились. Привиться первым компонентом успели более трех миллионов жителей. В данный момент в Санкт-Петербурге работают 190 прививочных пунктов при медицинских учреждениях и 57 мобильных пунктов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.