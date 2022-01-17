Губернатор Кемеровской области второй раз заразился COVID-19

Губернатор Кемеровской области повторно заразился коронавирусом. Болезнь у Сергея Цивилева проходит в легкой форме. Он продолжает работать, но удаленно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цивилев уже болел COVID-19 осенью 2020 года.

С начала пандемии в Кемеровской области зафиксировали почти 90 тысяч случаев заражений коронавирусом. Там привиты более миллиона человек. Это примерно 66% от числа тех, кого обязали пройти вакцинацию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.