В конце января может пойти снижение заболеваемости "Омикроном" в России

Заболеваемость "Омикроном" в России может пойти на снижение уже к концу января или к началу февраля. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам Альтштейна, сам штамм не выдерживает таких огромных темпов заражения. В теле вируса начинается нестабильность и его инфекционность, скорее всего, снижается. Однако пока это только прогнозы.

За всю историю пандемии "Омикрон" стал самым заразным штаммом. Его сравнивают по этому показателю с корью.

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