В московских поликлиниках увеличили число дежурных врачей

В столичных поликлиниках теперь работают больше дежурных врачей, которые принимают с симптомами ОРВИ. Москва готовится к массовым заражениям "Омикроном".

Следователи допрашивают мужчину, который устроил конфликт в московском автобусе на национальной почве. По словам подозреваемого, он сожалеет о случившемся.

Ветер в Москве 17 января может дуть со скоростью до 14 метров в секунду. В город пришел северо-атлантический циклон. Однако коммунальные службы на дежурстве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.