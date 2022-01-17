В Москве выявили 7 529 случаев коронавируса

В Москве выявлено 7 529 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 1 805 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на коронавирус получили за день 3 388 человек. При этом выписали 668 человек.

За последние сутки в России подтвердили 30 726 новых случаев коронавируса. В 5 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 834 260 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Алтае, Чукотке и в Ульяновской области.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились уже почти 329 миллионов человек. Сейчас болеют 55,5 миллиона. В тяжелом и критическом состоянии находятся 96 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.