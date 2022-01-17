Портал госуслуг разослал пользователям предупреждение о новой мошеннической схеме. Преступники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде к странице пользователя. Так они получают доступ к личному кабинету граждан.

Сервис напоминает, что сотрудники портала никогда не звонят без заявки пользователей и не запрашивают информацию о кодах из СМС. Также госуслуги рекомендуют настроить контрольный вопрос и двухфакторную аутентификацию.

В Минцифры просят сообщать о всех попытках мошенничества в правоохранительные органы или на горячую линию портала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.