16 декабря, 22:15Общество
ВОЗ сообщила о быстром распространении нового варианта гонконгского гриппа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении нового варианта гонконгского гриппа – подгруппы под названием K. Вирус, впервые обнаруженный в августе в Австралии, теперь выявлен уже в 30 странах.
Представители ВОЗ отмечают, что несмотря на эволюцию вируса, пока нет данных о повышении тяжести заболевания. По предварительной информации, существующие сезонные вакцины продолжают защищать от тяжелого течения болезни.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.