Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении нового варианта гонконгского гриппа – подгруппы под названием K. Вирус, впервые обнаруженный в августе в Австралии, теперь выявлен уже в 30 странах.

Представители ВОЗ отмечают, что несмотря на эволюцию вируса, пока нет данных о повышении тяжести заболевания. По предварительной информации, существующие сезонные вакцины продолжают защищать от тяжелого течения болезни.

