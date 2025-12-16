Форма поиска по сайту

16 декабря, 11:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

"Атмосфера": 1 градус ожидается в Москве вечером 16 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 96% 16 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 96% 16 декабря

"Утро": скорость ветра в столице составит 4 м/с 16 декабря

Россияне стали получать миллионы рублей вместо зарплаты по ошибке

Температура от 0 до плюс 2 градусов прогнозируется в Москве 16 декабря

Астрологи представили календарь удачи на 2026 год

Россияне стали чаще приглашать на праздник аниматоров в костюме Гринча

Больше 60% девятиклассников в России выбрали обучение в ПТУ и колледжах в 2025 году

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. На дорогах ожидается гололедица, что требует повышенной осторожности от автомобилистов и пешеходов.

Погоду 16 декабря будет формировать теплый атмосферный фронт. Он принесет в регион осадки: сначала снег, затем мокрый снег, а по мере потепления – дождь. Днем температура воздуха может подняться до 2–3 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

