Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. На дорогах ожидается гололедица, что требует повышенной осторожности от автомобилистов и пешеходов.

Погоду 16 декабря будет формировать теплый атмосферный фронт. Он принесет в регион осадки: сначала снег, затем мокрый снег, а по мере потепления – дождь. Днем температура воздуха может подняться до 2–3 градусов.

