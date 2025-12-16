Россияне стали получать миллионы рублей вместо зарплаты по ошибке

День зарплаты ждут все без исключения, но иногда вместо привычной суммы на счете могут появиться миллионы. Россияне все чаще делятся подобными случаями в соцсетях.

Эксперты объясняют, что такие ситуации бывают нередко и происходят они из-за ошибок бухгалтерии. Причины две: технический сбой либо человеческий фактор.

По опыту юристов, в случае ошибки бухгалтера суд чаще встанет на сторону работодателя. Однако, если причиной лишних зачислений стал технический сбой, то вернуть средства помогут только уговоры и компромиссы.

