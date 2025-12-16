Россиян предупредили, что с задолженностью в 10 тыс рублей могут запретить выезд из страны

Россиянам, которые собираются в заграничную поездку, стоит срочно рассчитаться с долгами. Гражданина могут не выпустить из страны при задолженности в 10 тысяч рублей.

По словам экспертов, приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг в таком размере по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью. По иным долгам эта сумма составляет 30 тысяч рублей.

