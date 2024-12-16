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16 декабря, 08:00

Общество

Москвичи могут приобрести рыбу со скидкой на рынках "Москва на волне"

Москвичи могут приобрести рыбу со скидкой на рынках "Москва на волне"

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Многие москвичи уже начинают составлять меню для праздничного стола. Один из самых новогодних продуктов, который традиционно пользуется спросом, – это сельдь.

Купить рыбу выгодно сейчас можно на рыбных рынках "Москва на волне". До 19 декабря посетители могут приобрести рыбу по специальной цене, сниженной на 15%. Помимо этого, покупатели получат рецепты праздничных блюд от столичных шеф-поваров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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