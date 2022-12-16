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Новости

16 декабря, 19:35

Общество

Волонтеры привезли на новые территории первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы

Волонтеры привезли на новые территории первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы

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Первые 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы привезли в ДНР и ЛНР. Их собрали и доставили волонтеры молодежного сообщества "Столица" в рамках акции "Москва помогает". Подарки передали участникам спецоперации и в местные социальные учреждения.

Как стало известно, в декабре в Москве открылось дополнительно 38 пунктов сбора новогодних подарков и гуманитарной помощи. Они расположены в парках и на городских площадках. До 8 января москвичи могут принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы для детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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