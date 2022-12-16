Новости часа: в Москве ожидается до 20 сантиметров снега 17 и 18 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В предстоящие выходные, 17 и 18 декабря, в Москве ожидается до 20 сантиметров снега. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Единое пособие для нуждающихся семей будут устанавливать на одинаковых условиях во всей стране. Об этом заявил Минтруд РФ.

iFly рассчитывает, что в ближайшее время получит разрешение лететь в Египет через Сирию. Об этом рассказал перевозчик.