МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Общество

Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину в роддом

Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину в роддом

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

Около 40% москвичей негативно относятся к деятельным коллегам – результаты исследования

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на северо-востоке города

Роспотребнадзор заявил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице пройден

"Атмосфера": 8 градусов мороза ожидается в столице вечером 16 декабря

"Доктор 24": модные суперфуды 2022 года

"Доктор 24": домашняя аптечка скорой помощи

"Время новых": напольные покрытия

"Актуальный репортаж": В России увеличилось количество контрафактных книг

Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли доставить в роддом беременную женщину. К экипажу ДПС за помощью обратился мужчина, у которого в машине сидела жена. Он боялся, что не успеет сам довести ее вовремя, так как из-за снегопада на дорогах были длинные заторы.

Полицейские пересадили девушку в автомобиль и доставили в ближайший роддом. Позже на свет появился здоровый мальчик. Теперь молодая мама шутит, что маленького Тимофея уже ждут на службу после его взросления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика