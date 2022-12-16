Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину в роддом

Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли доставить в роддом беременную женщину. К экипажу ДПС за помощью обратился мужчина, у которого в машине сидела жена. Он боялся, что не успеет сам довести ее вовремя, так как из-за снегопада на дорогах были длинные заторы.

Полицейские пересадили девушку в автомобиль и доставили в ближайший роддом. Позже на свет появился здоровый мальчик. Теперь молодая мама шутит, что маленького Тимофея уже ждут на службу после его взросления.

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