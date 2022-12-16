МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Общество

Синоптики предупредили москвичей о порывах ветра до 15 метров в секунду

Синоптики предупредили москвичей о порывах ветра до 15 метров в секунду

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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, в городе не останавливается снегопад. Как ожидается, интенсивные осадки продолжатся до 09:00.

Дептранс попросил водителей пересесть на общественный транспорт, так как в столице идет генеральная уборка снега, на дорогах много коммунальной техники. Вместе с тем городской транспорт работает в штатном режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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