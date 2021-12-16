В ресторане из списка Michelin рассказали, как готовить оливье

16 декабря шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго провел кулинарный мастер-класс специально для зрителей Москвы онлайн. Итальянский мастер рассказал, как приготовить осьминога с чечевицей и оливье с лососем под домашним майонезом.