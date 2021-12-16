Главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль вечером 16 декабря

Главную новогоднюю ель России в данный момент перевозят в Кремль. Уже вечером она будет на положенном месте.

Елку везут на специальном 30-метровом автопоезде в сопровождении картежа ГИБДД. За рулем сам Дед Мороз. Он заедет через Спасские ворота, которые для этого специально открываются раз в году.

Установка и украшение ели начнутся в ночь на пятницу. Презентация результатов намечена на 22 декабря. Предполагается, что ель будет украшать Соборную площадь Кремля примерно три недели, после чего отправится на переработку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.