"Омикрон" удваивает случаи заражения каждые два-три дня – ВОЗ

Новый штамм коронавируса "Омикрон" оказался стремительнее, чем предполагали вирусологи. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 2–3 дня количество новых случаев удваивается.

В России 16 зараженных – это те, кто приехал из ЮАР. Половина переболели ковидом ранее, а большинство были привиты.

Самая сложная ситуация складывается в Британии, там антирекорд по заболевшим – более 76 тысяч человек за сутки. Именно в этой стране зафиксировали первый случай смерти от "Омикрона". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.