Людям с ограниченными возможностями могут разрешить бесплатно парковаться везде

Людям с инвалидностью могут разрешить бесплатно парковаться везде, а не только там, где есть специальный знак. Такой законопроект рекомендовал принять комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Дело в том, что очень часто все места для инвалидов оказываются заняты и бывает, что свои машины там оставляют вполне здоровые люди. В итоге человек, который действительно имеет право на специальную парковку, вынужден ставить авто где придется.

Законопроект должен решить данную проблему, однако он еще не прошел первое чтение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

