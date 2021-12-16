Бабушкам и дедушкам могут дать больше прав на внуков

Депутаты решили дать бабушкам и дедушкам больше прав на внуков. С согласия родителей дети смогут проживать у близких родственников на законных основаниях. Проект закона рассмотрят в Госдуме.

По действующим правилам, местом жительства ребенка признается то, где живут его родители или опекуны. И если он находится у бабушки с дедушкой, то это все равно, что живет с чужими для него людьми. Поэтому в случае тяжелой болезни родителей или других ситуациях, когда они не могут присматривать за ребенком, детей забирают органы опеки и попечительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.