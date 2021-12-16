Выплаты пенсионерам в России перед Новым годом могут сделать регулярными. Законопроект разработали в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По мнению авторов, так называемая 13-я пенсия поможет социально уязвимой категории справиться с возросшими тратами. Немало средств уходит на покупку продуктов к праздничному столу и подарки близким.

Предварительно, сумма выплат на 2022 год оценивается в 786 миллиардов рублей. Ранее такие единовременные предновогодние подарки пенсионерам уже были, решение о них принимал президент. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

