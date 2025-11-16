Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 ноября

ЦОДД рекомендует жителям Москвы не выезжать в город на летней резине и пользоваться общественным транспортом. В понедельник, 17 ноября, в столице ожидает снег, дождь и сильный ветер. При этом, несмотря на похолодание, синоптики указывают на то, что ноябрь 2025 года может войти в тройку самых теплых в истории наблюдений.

В Москве новый подход к оказанию пациентам сердечно-сосудистой помощи – стационары кратковременного пребывания, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Подобные стационары созданы в 28 взрослых и детских больницах города. Пациенты получают высокотехнологичную медпомощь без длительной госпитализации, а операции на сердце и сосудах выполняются в режиме "одного дня".

В Ростовской области 16-летний подросток погиб в аварии на железнодорожном переезде, проехав на запрещенный сигнал светофора. В результате машина задела автоматический барьер и упала в кювет. Автомобиль загорелся и сгорел вместе с находившимся внутри водителем.

