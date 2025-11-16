Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 ноября

Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования

Ледяные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье 17 ноября

Мужчины стали чаще интересоваться традиционно женскими профессиями

Зима в центре Европейской России ожидается около и выше климатической нормы

Москвичам рассказали о мерах поддержки бойцов СВО

Снежный покров в Москве будет неустойчивым до конца ноября

Потепление до 6 градусов тепла ожидается в Москве 17 ноября

Температурой в минус 4 градуса установилась в столице

Гололедица образовалась на дорогах Москвы

ЦОДД рекомендует жителям Москвы не выезжать в город на летней резине и пользоваться общественным транспортом. В понедельник, 17 ноября, в столице ожидает снег, дождь и сильный ветер. При этом, несмотря на похолодание, синоптики указывают на то, что ноябрь 2025 года может войти в тройку самых теплых в истории наблюдений.

В Москве новый подход к оказанию пациентам сердечно-сосудистой помощи – стационары кратковременного пребывания, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Подобные стационары созданы в 28 взрослых и детских больницах города. Пациенты получают высокотехнологичную медпомощь без длительной госпитализации, а операции на сердце и сосудах выполняются в режиме "одного дня".

В Ростовской области 16-летний подросток погиб в аварии на железнодорожном переезде, проехав на запрещенный сигнал светофора. В результате машина задела автоматический барьер и упала в кювет. Автомобиль загорелся и сгорел вместе с находившимся внутри водителем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородпроисшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика