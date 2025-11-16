Москвичам рассказали о мерах поддержки бойцов СВО

В Москве работает Единый центр поддержки участников СВО, где бойцам оказывают психологическую помощь, юридическое сопровождение и помощь в профессиональном переобучении. Параллельно реализуется комплекс мер социальной поддержки, включающий единовременные выплаты в размере 1,9 миллиона рублей.

Для семей участников спецоперации предусмотрены дополнительные льготы: бесплатные детские сады, школьное питание, продленка, учебники и форма. Дети также получают возможность бесплатного участия в кружках и олимпиадах, а вся семья – бесплатный проезд в общественном транспорте и путевки в лагеря.

