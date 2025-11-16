Форма поиска по сайту

16 ноября, 09:45

Общество

Столбик термометра опустился до минус 2 градусов ночью в столице

В Москве установилась климатическая зима, ночью столбик термометра опустился до минус 2 градусов, а ощущаемая температура составляет минус 7. На дорогах образовалась гололедица, автомобилистам следует быть осторожными.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление находится в норме, а магнитные бури, беспокоившие метеозависимых горожан, завершились. На следующей неделе в столице ожидаются снегопады, при этом температура сохранится на минусовых отметках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

