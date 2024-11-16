Десятый географический диктант стартовал в Москве. Участников акции поприветствовали космонавты в обращении, записанном на Международной космической станции.

Как рассказали в русском географическом обществе, основная задача диктанта – заинтересовать наукой даже заядлого двоечника и побудить отправиться в путешествие. Пройдет диктант не только в городах России, но и за рубежом, в том числе в ЮАР, Австралии, Ливии, Катаре, Бахрейне и на Филиппинах.

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