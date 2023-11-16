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16 ноября, 19:50

M24.RU

Гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки" прошел в Москве

Гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки" прошел в Москве

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В Детском музыкальном театре юного актера прошел гала-концерт участников и финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки – 2023". Ребята выступили вместе со звездами отечественной сцены.

Проект призван поддерживать одаренных детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет по номинациям: "Хореография", "Вокал" и "Исполнительное искусство".
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