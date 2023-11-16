Большинство москвичей предпочли бы денежное поощрение вместо корпоративов – аналитика

Большинство москвичей вместо корпоративов предпочли бы денежное поощрение. Об этом сообщили аналитики сервиса "Работа.Ру".

По их данным, только 57% сотрудников хотят попасть на праздник, а 63% хотели бы отказаться от торжества в пользу 13-й зарплаты. Среди сторонников корпоратива 70% хотят классический вариант праздника – с оливье, танцами и нарядами. Остальные предлагают устроить командные конкурсы или спортивные игры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.