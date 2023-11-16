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16 ноября, 07:45

Общество

Москвичам напомнили о вреде вейпов

Москвичам напомнили о вреде вейпов

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В Международный день отказа от курения снова заговорили на тему полного запрета вейпов. В Госдуме уже разрабатывают такой законопроект.

Число вейперов растет, в том числе в Москве, несмотря на введенные ограничения. Курение электронных сигарет и использование испарителей пропагандируют как безопасную альтернативу обычному табаку. Но врачи говорят, что это все равно вредит здоровью как самого курящего, так и окружающих людей.

На данный момент вейпы запрещены в 30 странах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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