Москвичам напомнили о вреде вейпов

В Международный день отказа от курения снова заговорили на тему полного запрета вейпов. В Госдуме уже разрабатывают такой законопроект.

Число вейперов растет, в том числе в Москве, несмотря на введенные ограничения. Курение электронных сигарет и использование испарителей пропагандируют как безопасную альтернативу обычному табаку. Но врачи говорят, что это все равно вредит здоровью как самого курящего, так и окружающих людей.

На данный момент вейпы запрещены в 30 странах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.