16 ноября, 07:45Общество
Москвичам напомнили о вреде вейпов
В Международный день отказа от курения снова заговорили на тему полного запрета вейпов. В Госдуме уже разрабатывают такой законопроект.
Число вейперов растет, в том числе в Москве, несмотря на введенные ограничения. Курение электронных сигарет и использование испарителей пропагандируют как безопасную альтернативу обычному табаку. Но врачи говорят, что это все равно вредит здоровью как самого курящего, так и окружающих людей.
На данный момент вейпы запрещены в 30 странах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.