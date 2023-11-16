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16 ноября, 07:15

Общество

Верховный суд разъяснил, когда дом не может быть снесен как самострой

Верховный суд разъяснил, когда дом не может быть снесен как самострой

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В Верховном суде разъяснили, когда жилой дом или строение на садовом участке нельзя сносить как самострой. В высшей судебной инстанции определили три условия, которые должны присутствовать одновременно.

Первый критерий – права должны быть зарегистрированы до 1 сентября 2018 года. Второй критерий – строение должно соответствовать предельным параметрам разрешенного строительства, то есть не превышать разрушенные нормы и соответствовать проектному плану. И третье – строение должно находиться на земельном участке, оформленном в собственность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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